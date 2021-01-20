٢٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84193269
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مساعد وزير الصحة :

ايران تعيش ظروفا صحية افضل من اوروبا في مجال مكافحة كورونا

ايران تعيش ظروفا صحية افضل من اوروبا في مجال مكافحة كورونا

طهران / 20 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال مساعد وزير الصحة، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا "عليرضا رئيسي" : ان الجانب الاهم في مجال احتواء جائحة كورونا يعود الى تنفيذ البروتوكولات الصحية، وما تعيشة ايران من ظروف صحية افضل مقارنة بالدول الاوروبية، ينجم عن اتباع التعليمات الوقائية والاحترازية داخل البلاد.

واضاف رئيسي، في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء : ان كافة الاقسام التعليمية والعلمية والثقافية والاقتصادية في ايران، بذلت جهدا يستدعي الثناء والتقدير من اجل تحقيق هذا الانجاز العظيم؛ محذرا في الوقت نفسه من تراجع نسبة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والذي من شانه ان يؤدي الى موجة جديدة لهذا الوباء.

وقال مساعد وزير الصحة : ان قائد الثورة الاسلامية قدم نموذجا مثاليا في مجال تنفيذ التعليمات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا؛ مشيدا في السياق ايضا بالتعاون المميز الذي جسده رجال الدين ومراجع التقليد والقائمون على تنظيم مراسم صلاة الجمعة وخطباء الجمعة في انحاء البلاد على مدى 11 شهرا من تاريخ تفشي فيروس كورونا في ايران.

انتهى ** ح ع

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