٢٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٤٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84193415
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شمخاني: العروض الدعائية لترامب لم تجد نفعا

شمخاني: العروض الدعائية لترامب لم تجد نفعا

طهران/20 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إن العروض الدعائية لدونالد ترامب التي كان يطلقها بهدف الترهيب والتأثير على الإرادات السياسية لم تجد نفعا بفضل الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية وإجراء المناورات الفريدة.

وفي تغريدة له مساء اليوم الاربعاء، أضاف شمخاني: ‏"ان القوات المسلحة هي العمود الفقري لاستراتيجية المقاومة النشطة".

انتهى**أ م د

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