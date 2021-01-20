سفير تايلاند لدى إيران يتطلع الى إنشاء حديقة ترمز الى الصداقة بين البلدين

طهران/20 كانون الثاني/يناير/إرنا- طلب سفير تايلاند لدى إيران، فرا فوت بونغ برا بابانت، من عمدة طهران، بيروز حناجي، تخصيص مساحة لإنشاء حديقة تايلاندية في العاصمة الإيرانية طهران، لتكون رمزا للصداقة بين البلدين، مشيرا الى العلاقات التايلاندية-الإيرانية التي تمتد جذورها الى ما يزيد عن 65 عاما.

وقوبل الطلب بموافقة حناجي ليتم تنفيذه في المستقبل القريب. ودعا عمدة طهران، السفير التايلاندي للانضمام إلى "مبادرة أيام الثلاثاء الخالية من السيارات" وركوب الدراجة الهوائية معه. انتهى**أ م د