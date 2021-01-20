خطيب زادة: الشغب الدبلوماسي لترامب وشلّته كان فوضى مؤسساتية

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان التخريب المتعمد والشغب الدبلوماسي الذي مارسه ترامب وبومبيو وشلّتهما كان ناجما عن الفوضى في المسارات المؤسساتية.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: رغم ان هذا الشغب الدبلوماسي كان ناجما عن الفوضى في المسارات المؤسساتية في اميركا ولكن حتى حينما كانت هذه المسارات "منتظمة" فقد خلقت فضائع وكوارث كالحرب في العراق وافغانستان وفيتنام.

وقال خطيب زادة: إن العالم ايضا يعلم بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصلاح نفسها، وبالطبع بالعمل وليس بالكلمات فقط.

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