تخت روانجي: يجب الغاء الحظر اللاانساني المفروض على سوريا فورا

وفي كلمته التي القاها اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول التطورات السياسية والشؤون الانسانية في سوريا قال تخت روانجي: ان اجراءات الحظر الاحادية اللاشرعية المفروضة من قبل اميركا وبعض الدول الاخرى على الشعب السوري تاتي في الوقت الذي يعاني هذا الشعب من الاعمال الارهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا.

واضاف: في مثل هذه الظروف فان فرض اجراءات الحظر اللاانسانية هذه التي تستهدف الافراد الاضعف اكثر من غيرهم تعد كذرّ الملح على جراح الشعب السوري ومن شانها ان تؤدي فضلا عن ذلك الى منع عودة اللاجئين والنازحين في الداخل الى ديارهم والحيلولة دون اعادة الاعمار في هذا البلد.

وتابع تخت روانجي: اننا نرفض تماما فرض اجراءات الحظر غير القانونية واللاشرعية هذه ونطالب بالغائها فورا.

واكد بان "موقفنا الحاسم هو حل الازمة السورية سلميا" وقال: اننا نؤكد في هذا السياق اهمية عملية آستانا في المساعدة ببلورة العملية السياسية السورية كما ندعم الانشطة الراهنة لمنظمة الامم المتحدة في سوريا.

واشار الى اجتماع لجنة الدستور السوري قائلا: ان نشاط هذه اللجنة يجب ان يكون من دون اي تدخلات وضغوط خارجية او تحديد اي مهلة مصطنعة لنهاية عملها.

واكد تخت روانجي ضرورة مواصلة مكافحة جميع الجماعات الارهابية واضاف: ان تواجد هذه الجماعات وانشطتها الاجرامية لا تهدد فقط امن ووحدة اراضي سوريا بل تشكل ايضا تهديدا للسلام والامن الاقليمي.

وتابع قائلا: انه ومع الحفاظ على ارواح المدنيين حين مكافحة الجماعات الارهابية، لا ينبغي السماح لهذه الجماعات بترسيخ تواجدها ومواصلة انشطتها.

واكد سفير ومندوب ايران بان مكافحة الارهاب لا ينبغي استغلالها كذريعة لدعم اي توجهات انفصالية ومبادرات الادارة الذاتية اللامشروعة او انتهاك السيادة السورية واضاف: ان اميركا باحتلالها اجزاء من سوريا مازالت تنتهك وحدة اراضيها وهي في الواقع تتابع مصالحها الجيوسياسية اللامشروعة ومنها دعم بعض الجماعات الارهابية.

واعتبر تخت روانجي كل هذه الاجراءات بانها تعد خرقا جوهريا للقوانين الدولية ويجب انهاؤها فورا.

كما اشار الى استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا وندد بها بشدة، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الاعمال العسكرية الاستفزازية والمغامرة.

واكد تخت روانجي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها لسوريا حكومة وشعبا من اجل التغلب على تهديدات الارهاب والاحتلال الاجنبي والعمل على اعادة الاعمار وضمان وحدة وسيادة الاراضي السورية.

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