مدير عام "ارنا" وسفير اليابان يتباحثان بشان التعاون الاعلامي

وفي اللقاء دعا نوروزبور وايكاوا للمزيد من التعاون بين وكالة "ارنا" وصحيفة "ايران" وبين وسائل الاعلام اليابانية ومنها وكالة "كيودو" واكدا على الدور المهم والمؤثر لوسائل الاعلام في تنمية العلاقات السياسية والثقافية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واكد مدير عام "ارنا" بان مقاومة الشعب الايراني انتصرت امام الضغوط القصوى والحظر الاميركي الظالم في عهد ترامب، معربا عن امله بان تستفيد الدول، ومنها اليابان التي كان لها على الدوام تعاون جيد مع ايران، من فرصة تغيير الحكومة في اميركا وان تعمل على تطوير تعاونها مع ايران في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

واعتبر نوروزبور عهد ترامب بانه كان صعبا للشعب الايراني "الا ان الشعب والحكومة والمسؤولين اوصلوا البلاد الى مستوى عال من الثقة بالنفس لانه لا احد كان يتصور بان تتمكن ايران من الصمود والاستمرار في مثل هذه الظروف مع وجود مثل اجراءات الحظر والحرب الاقتصادية هذه التي اصبحت اكثر صعوبة بعد تفشي فيروس كورونا".

من جانبه اعتبر السفير الياباني العلاقات بين البلدين بانها تاريخية واكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيزها وقال: ان السفارة اليابانية عازمة على تنظيم برنامج ثقافي بصورة فيديوكونفرانس ونحن نتوقع من وكالة "ارنا" تقديم الدعم الاعلامي لهذا البرنامج.

من جانبه رحب مدير عام "ارنا" بهذا الامر.

واشار ايكاوا الى ان عددا كبيرا من الشركات الكبرى ووسائل الاعلام اليابانية مازالت ناشطة في ايران وقال: اننا وفي ظل مجيء الحكومة الاميركية الجديدة الى سدة الحكم، نامل بان نشهد تطوير التعاون بين البلدين ايران واليابان.

وخلال الزيارة تفقد السفير الياباني والوفد المرافق له مختلف اقسام وكالة "ارنا" وتعرف عن كثب على انشطتها وتحدث الى مدراء التحرير والصحفيين العاملين فيها.

انتهى ** 2342