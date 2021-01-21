لقاح كورونا الايراني سيوزع على صعيد البلاد في غضون الاشهر الثلاثة القادمة

وخلال كلمة لها بمؤتمر "الجامعة وفيروس كوفيد 19" الوطني في طهران، اكدت السيدة محرز : ان السبيل الوحيد للخلاص من الامراض المعدية يكمن في التطعيم ضد هذه الاوبئة؛ مبينة ان لقاحي "فايزر" و"مدونا"، كلاهما يسببان حساسية شديدة في جسم الانسان.

وحول اللقاح الايراني، فقد صرحت المسؤولة في وزارة الصحة : ان مؤسسة "البركة" التابعة للجنة تنفيذ امر الامام الراحل (ره)، تولت مسؤولية انتاجه بعد اخذ عينة من احد المرضى المتعافين من فيروس كورونا، وقد اجتاز هذا اللقاح مراحلة التجريبية بنجاح لغاية اليوم.

وتابعت : ان الاعراض الجانبية للقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا، على غرار لقاح الحصبة والحصبة الالمانية قليلة جدا، لكونه يعتمد اسلوب تضعيف الفيروس من اجل تعزيز الجهاز المناعي للشخص المتلقي.

انتهى ** ح ع