٢١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84194275
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السفير الفنزويلي في طهران : باب السفارة مفتوح امام المستثمرين الايرانيين

السفير الفنزويلي في طهران : باب السفارة مفتوح امام المستثمرين الايرانيين

طهران / 21 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال السفير الفنزويلي في طهران "كارلوس انطونيو اكالا کوردونس" : ان باب سفارة فنزويلا مفتوح على الدوام امام شعب ايران الصديقة والشقيقة، لاسيما اصحاب الشركات الراغبين في اقامة استثمارات داخل بلادنا.

جاء ذلك خلال تصريح ادلى به السفير الفنزويلي، بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني (ره).

ونوه "الاكا"، بان العلاقات القائمة بين ايران وفنزويلا بلغت عامها السبعين؛ مبينا ان تاريخ هذه العلاقات يعود الى العام 1947، وان الشعبين الايراني والفنزويلي الثوريين كانا متحدين على الدوام.

واضاف، "ان القاسم المشترك الذي يعزز التماسك فيما بيننا، هو التصدي للهيمنة الاستعمارية من جانب امريكا الشمالية".

كما لفت السفير الفنزويلي في طهران، ان تعافي الوضع الاقتصادي في فنزويلا، يعود بالفضل الى الدعم الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل شجاعة الينا.

انتهى ** ح ع

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