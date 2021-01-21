٢١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84194546
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قائد الجيش الايراني: القوة الجوية تمتلك قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها

قائد الجيش الايراني: القوة الجوية تمتلك قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها

طهران / 21 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي بان القوة الجوية للجيش تمتلك اليوم قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء موسوي اليوم الخميس خلال زيارة تفقدية قام بها لقاعدة "الشهيد عبدالكريمي" الجوية في بندرعباس جنوب ايران حيث تفقد مختلف الاقسام التي تضم مركز القيادة والتصليحات الاساسية (اوفرهول) والطيران والقدرات العملانية.

وتحدث القائد العام للجيش الى الطيارين والعاملين في هذه القاعدة ووجه لهم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة وقال: ان القوة الجوية للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ادت واجباتها الموكلة بها على اتم وجه وخرجت مرفوعة الراس منها واليوم ايضا اضحت تمتلك قدرات طائرات مسيرة قلّ نظيرها.

انتهى ** 2342

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