صادرات محافظة كردستان للدول الجارة بلغت 549 مليون دولار

وقال درة وزمي في تصريح له خلال اجتماع فريق عمل تنمية صادرات المحافظة الخميس: انه تم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) تصدير مليون و 222 الف طن من السلع من جمارك المحافظة الى الخارج.

واشار الى ان قيمة هذه الصادرات بلغت 549 مليون دولار واضاف: ان هذا الحجم من الصادرات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري شهد زيادة من حيث الوزن بنسبة 40 بالمائة ومن حيث القيمة بنسبة 8 بالمائة.

واوضح بان صادرات المحافظة جرت الى العراق وتركيا وافغانستان وروسيا وبلغاريا واضاف: ان 99 بالمائة من هذه الصادرات جرت الى اقليم كردستان العراق.

واشار الى ان برنامج صادرات المحافظة تحقق بنسبة 108 بالمائة وقال: ان حصة جمارك المحافظة ازاء عموم البلاد تبلغ 2.18 بالمائة من حيث الوزن و 1.44 بالمائة من حيث القيمة.

انتهى ** 2342