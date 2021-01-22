وزير الصحة الايراني: تطعيم الفئات الاضعف بلقاح كورونا سيبدأ قبل 10 فبراير

وفي حديثه خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران) قال نمكي الخميس: تمكنا اليوم من افتتاح 30 مشروعا طبيا وصحيا في المحافظة، ونحن نقدر جهود كل الاجهزة والقطاعات في المساهمة باحتواء وباء كورونا.

واضاف: ان احد انجازاتنا القيمة هي اننا وفي ذروة الحظر الجائر تمكنا من التألق على الساحة الدولية، ففي الايام التي بلغت حالات الوفيات في اقوى دولة بالعالم اكثر من 4000 حالة في اليوم وتجاوزت 1600 حالة في بعض الدول، فاننا خفضنا عدد الوفيات الى دون 100 حالة، وبالطبع مازال هذا يفجعنا وعلينا ان نضع ايدينا بايدي البعض من اجل المزيد من خفض هذا العدد، لئلا نفقد اي عزيز في بلدنا بسبب كورونا.

وشدد وزير الصحة الايراني على ضرورة عدم التراخي والتهاون في مكافحة كورونا وضرورة الوقاية منه، لئلا نفقد الانجازات التي تحققت بالتعاون الجماعي، داعيا المواطنين الى الحد من اسفارهم غير الضرورية، وقال: نامل ان تبدا عملية التطعيم بلقاح كورونا المستورد عبر آلية كوفاكس، للفئات الاضعف والاكثر عرضة لمخاطر الاصابة قبل 10 شباط/فبراير القادم.

انتهى ** 2342