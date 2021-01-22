٢٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:١١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84194728
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واعظي : لن نتفاوض مرة اخرى بشأن الاتفاق النووي

واعظي : لن نتفاوض مرة اخرى بشأن الاتفاق النووي

طهران / 22 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – اكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية " محمود واعظي " على انه لن تكون هناك مفاوضات اخرى فيما يتعلق بالاتفاق النووي وقال : اجرينا مفاوضات بهذا الشأن ولن نكررها .

وقال محمود واعظي اليوم الجمعة لمراسل ارنا حول بدء رئاسة جمهورية جو بايدن في امريكا : نامل من الحكومة الحالية الأمريكية ألا تتصرف مثل الإدارة السابقة لأن سلوك إدارة دونالد ترامب تسبب في كراهية الشعب الإيراني لهم اكثر فاكثر.

وأضاف: "لا علاقة لنا بما يجري في الولايات المتحدة ، لكن ما يشغلنا بشأن الاتفاق النووي هو أن الأمر يعتمد على أفعالهم والتزاماتهم". إذا وفوا بالتزاماتهم ، سيتغير الوضع.

وقال رئيس مكتب رئيس الجمهورية : الاتفاق النووي  تم التفاوض عليه مرة ولن يكون لدينا مفاوضات أخرى سواء كانوا يريدون العودة إلى الاتفاق أم لا فهو قرارهم الخاص ، لكن من المهم بالنسبة لنا رفع العقوبات عن الشعب الإيراني.

انتهى**م م**

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