واعظي : لن نتفاوض مرة اخرى بشأن الاتفاق النووي

وقال محمود واعظي اليوم الجمعة لمراسل ارنا حول بدء رئاسة جمهورية جو بايدن في امريكا : نامل من الحكومة الحالية الأمريكية ألا تتصرف مثل الإدارة السابقة لأن سلوك إدارة دونالد ترامب تسبب في كراهية الشعب الإيراني لهم اكثر فاكثر.

وأضاف: "لا علاقة لنا بما يجري في الولايات المتحدة ، لكن ما يشغلنا بشأن الاتفاق النووي هو أن الأمر يعتمد على أفعالهم والتزاماتهم". إذا وفوا بالتزاماتهم ، سيتغير الوضع.

وقال رئيس مكتب رئيس الجمهورية : الاتفاق النووي تم التفاوض عليه مرة ولن يكون لدينا مفاوضات أخرى سواء كانوا يريدون العودة إلى الاتفاق أم لا فهو قرارهم الخاص ، لكن من المهم بالنسبة لنا رفع العقوبات عن الشعب الإيراني.

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