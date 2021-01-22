السفير الياباني : نأمل أن نشارك نحن وإيران في مونديال قطر

واعرب ايكاوا خلال زيارته لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) يوم الاربعاء عن امله أن يشارك منتخبا اليابان وإيران لكرة القدم في مونديال العام المقبل الذي سيقام في قطر.

وحول لقائه مع رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية "سيد رضا صالحي أميري" قال سفير اليابان لدى طهران: تحدثنا خلال اللقاء عن التبادل الرياضي والتعاون بين البلدين بخصوص أولمبياد طوكيو كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الصدد.

واضاف ايكاوا: كما تحدث رئيس وزراء اليابان في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، تعتزم الحكومة اليابانية بذل قصارى جهدها لاستضافة الأولمبياد هذا العام.

وكان سفير اليابان قد التقى رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية "سيد رضا صالحي أميري" يوم الثلاثاء في مقر اللجنة وبحث معه القضايا المتعلقة بدورة المبياد طوكيو.

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