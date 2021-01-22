تكثيف الجهود بين ايران وروسيا لاکمال طريق "الشمال – الجنوب" السككي

وافادت ارنا عن سفارة الجمهورية الاسلامية في موسكو ان السفير الايراني" كاظم جلالي " بحث مع مساعد خطوط السكك الحديدية في روسيا " ميخائيل بافيلوف " احدث الانجازات في مجال تنفيذ طريق سكك الحديد " الشمال – الجنوب" الذي يربط شمال اوروبا بشرق اسيا عن طريق ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان.

والهدف من تنفيذ طريق سكك الحديد " الشمال – الجنوب" الذي يربط شمال اوروبا بشرق اسيا عن طريق ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان هو ترانزيت خمسة ملايين طن من السلع والبضائع سنويا من خلاله.

ووقع رؤساء ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان في عام 2018 على تكميل طريق الشمال – الجنوب السككي والذي يبلغ طولة 170 كيلومتر.

وقال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا الاتحادية: ان العلاقات في مجال السكك الحديدية بين إيران وروسيا قوية للغاية وان الطرفان يبحثان باستمرار تنميتها وعليه، يحاول الجانبان تنفيذ طريق الشمال والجنوب، السككي المهم للبلدين، في أسرع وقت ممكن.

وأضاف جلالي: نأمل أن يتم ذلك بالتعاون مع الدول الثلاث إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان، وعلى هذا الأساس طلبنا من جمهورية أذربيجان أن تولي مزيدًا من الاهتمام في هذا الصدد.

من جانبه، قال مساعد مدير شركة السكك الحديدية الوطنية في روسيا ميخائيل بافيلوف، أن شركته تقدر عالياً تطوير العلاقات والتعاون مع شركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: لدينا علاقات طويلة الأمد مع حكومة إيران وشركة السكك الحديدية فيها ونحن نثمن هذه العلاقات ونعتبر تطويرها في غاية الأهمية، واليوم (في لقاء مع كاظم جلالي، سفير إيران في روسيا) قمنا ببحث تطوير هذه العلاقات.

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