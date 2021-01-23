اللقاح الإيراني الكوبي سيدخل المرحلة الثالثة من التجربة السريرية قريبا

واضاف الدكتور فريد نجفي في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم السبت، أن هذا اللقاح له ثلاث مراحل من التجارب السريرية، تم إجراء المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية لهذا اللقاح في كوبا، ومن المقرر إجراء المرحلة الثالثة بشكل مشترك في إيران وكوبا؛ لذلك، فقد تم التخطيط حاليا للقيام بالمرحلة الثالثة.

وتابع قائلا أن لقاح كوفيد 19 هو لقاح حديث الاستعمال في العالم، وكما ترون فأن الآثار الجانبية حتى للقاح فايزر كانت خطيرة في بعض البلدان، وجميع تراخيصه تصدر كحالة طارئة ، وإذا كانت هناك أي آثار جانبية فهي طبيعية تماما.

واشار مساعد وزارة الصحة الى أن تاريخ إيران في انتاج اللقاحات يعود الى 100 عام ، وهي من أقدم الدول المنتجة للقاحات.

وأضاف، أن إيران لها تاريخ رائع في إنتاج اللقاحات، وهناك دولتان مسلمتان فقط في العالم تنتج اللقاح، إيران وإندونيسيا، ولا توجد دولة مسلمة أخرى في هذا المجال منوها الى تصدير بعض اللقاحات الإيرانية إلى دول المنطقة.

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