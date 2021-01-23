٢٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84195507
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روحاني: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في ايران الشهر القادم

روحاني: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في ايران الشهر القادم

طهران/ 23 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال الرئيس حسن روحاني، إن التطعيم ضد كورونا سيبدأ في البلاد في شهر فبراير القادم، مضيفا أن استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري حتى وصول اللقاح المحلي.

واضاف روحاني في كلمة له بجلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت : لقد مر على اكتشاف شيوع كورونا في البلاد ما يقرب من عام ، وخلال هذه الفترة أمضى المواطنون اياما صعبة في ظل التباعد الاجتماعي واغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية ، والمطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على هذا المرض المعدي الذي حصد ارواح أكثر من مليوني انسان على مستوى العالم.

وبشأن توفير اللقاح الداخلي أو الأجنبي للفيروس ، اشار روحاني الى انجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد، موضحا ان العام الايراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس سيشهد انتاج ثلاثة انواع من اللقاح ، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم.

كما أكد ان الحكومة تعمل بجد لتوفير اللقاح من الخارج خلال الاسابيع القادمة ، وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال شهر فبراير القادم.

يتبع..

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