روحاني: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في ايران الشهر القادم

واضاف روحاني في كلمة له بجلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت : لقد مر على اكتشاف شيوع كورونا في البلاد ما يقرب من عام ، وخلال هذه الفترة أمضى المواطنون اياما صعبة في ظل التباعد الاجتماعي واغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية ، والمطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على هذا المرض المعدي الذي حصد ارواح أكثر من مليوني انسان على مستوى العالم.

وبشأن توفير اللقاح الداخلي أو الأجنبي للفيروس ، اشار روحاني الى انجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد، موضحا ان العام الايراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس سيشهد انتاج ثلاثة انواع من اللقاح ، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم.

كما أكد ان الحكومة تعمل بجد لتوفير اللقاح من الخارج خلال الاسابيع القادمة ، وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال شهر فبراير القادم.

يتبع..