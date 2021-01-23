الانيميشن الإيراني "المأكول" يفوز بجائزة مهرجان ايطاليا

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمركز تنمية السينما الايرانية ان الانيميشن الإيراني القصير "المأكول" (خورده شده) للمخرج محسن رضا احرز جائزة Special Mention of the Jury من مهرجان " ديجي مينوتي" الايطالي .

وكان الانيميشن الإيراني قد تأهل إلى قسم المنافسة الخاص بمهرجان Block الأمريكي في نيويورك بنسخته السابعة عشرة.

ويحمل "المأكول" في جعبته التتويج بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان طهران الدولي الحادي عشر للرسوم المتحركة، كما تأهل الى قسم المسابقة لعشرات المهرجانات الأخرى بما في ذلك New York International Children's Film Festival وشتوتغارت الدولي للأفلام المتحركة (المعتمد لدى أكاديمية الأوسكار) وأنيبار في كوسوفو وFestival Stop Motion Montréal و.. .

وتدور أحداث قصة فيلم "المأكول" في عالم يأكل فيه الجميع بعضهم البعض؛ لكن في هذه الأثناء، يجد أحد الحيوانات طريقة للبقاء على قيد الحياة، حيث أخذ يواصل حياته في بطن الذئب الذي أكله ....

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