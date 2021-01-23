٢٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84196006
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قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام علوي سبزواري

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام علوي سبزواري

طهران / 23 كانون الثاني / يناير/ ارنا – عزى قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، في بيان، بمناسبة وفاة "حجة الاسلام سیّد محمّدحسن علوی سبزواری" (رحمه الله).

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان بيان سماحته بالمناسبة، جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرّحمن الرّحیم
انني اقدم العزاء بمناسبة رحيل العالم الزاهد والورع سماحة حجة الاسلام السيد محمد حسن علوي سبزواري (رحمه الله)، الى اسرة الفقيد الكريمة وذويه ومحبيه واهالي مدينة سبزوار الاعزاء.

السيد علي الخامنئي

يذكر ان "اية الله سيد محمد حسن علوي سبزواري"، ابرز رجال العلم ورواد نهضة الامام الخميني (ره) في مدينة سبزوار (بمحافظة خراسان الرضوية –شرق)، وافته المنية يوم الاربعاء الماضي (20 يناير 2021).

انتهى ** ح ع

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