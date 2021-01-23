قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام علوي سبزواري

طهران/ 23 كانون الثاني/ يناير/ إرنا - قال مساعد وزارة الصحة والتعليم الطبي في شؤون الابحاث والتكنولوجيا: من المحتمل أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الإيراني الكوبي قبل عيد النوروز 1400 ( شهر مارس القادم) وإذا حدث ذلك، فأن هذه المرحلة ستجري بمشاركة حوالي 30 إلى 40 ألف شخص في إيران وكوبا بشكل مشترك.