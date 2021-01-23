٢٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84196157
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مسؤول : 14 متطوعا جديدا يتلقون لقاح كورونا الايراني هذا الاسبوع

مسؤول : 14 متطوعا جديدا يتلقون لقاح كورونا الايراني هذا الاسبوع

طهران / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن مدير وحدة التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية "حامد حسيني"، بدء المرحلة الخامسة من الاختبارات البشرية للقاح كورونا الايراني؛ مصرحا ان اجمالي عدد المتطوعين لتلقي هذا اللقاح سيبلغ 35 شخصا بعد انضمام 14 متطوعا جديدا بنهاية هذا الاسبوع.

واوضح "حسيني" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت : ان 21 متطوعا تلقوا اللقاح المحلي خلال الاسابيع الاربعة الماضية؛ متوقعا زيادة هذا العدد الى 35 شخصا خلال الاسبوع الحالي.

واكدالمسؤول بوزارة الصحة الايرانية، ان جميع المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المحلي (21 شخصا) بصحة جيدة، والابحاث ذات الصلة ماضية بالاتجاه المحدد وفي اطار البروتوكالات المعتمدة داخل البلاد.

يذكر، ان اول تطعيم بشري للقاح كورونا الايراني الذي تشرف على انتاجه "لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (ره)" ويحمل اسم "كوفو ايران بركت"، جرى على هؤلاء المتطوعين يوم الثلاثاء 29 كانون الاول / ديسمبر 2020، برعاية وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي"، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري".

انتنهى ** ح ع   

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