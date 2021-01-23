زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب مناطق بشمال غرب البلاد

واعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة الرابعة و52 دقيقة من مساء اليوم السبت، حسب التوقيت المحلي للعاصمة، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 39:43 والطول الشرقي 45:58، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.
يتبع ...** ح ع
طهران / 32 كانون الثاني / يناير / ارنا - طهران / 32 كانون الثاني / يناير / ارنا – تعرضت مناطق في محافظتي اذربايجان الشرقية والغربية (شمال غرب البلاد)، اليوم السبت، الى زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر.
واعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة الرابعة و52 دقيقة من مساء اليوم السبت، حسب التوقيت المحلي للعاصمة، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 39:43 والطول الشرقي 45:58، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.
يتبع ...** ح ع
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