زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب مناطق بشمال غرب البلاد

واعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة الرابعة و52 دقيقة من مساء اليوم السبت، حسب التوقيت المحلي للعاصمة، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 39:43 والطول الشرقي 45:58، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

يتبع ...** ح ع