إنتاج 26 سفينة محلية الصنع بحول نهاية هذا العام

طهران/23 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، محمد راستاد، أنه، "ليست هناك أية معوقات أمامنا في تصنيع مختلف أنواع السفن في البلاد"، معلنا عن تسليم 26 سفينة محلية الصنع بحول نهاية العام الجاري (الإيراني-ينتهي في 20 آذار/مارس) من قبل منتجين محليين.

وأشار راستاد إلى توقيع عقد مع منتجين محليين لتصنيع 10 سفن للإرشاد الملاحي لتشغيلها في الموانئ الشمالية والجنوبية للبلاد. وأضاف، ان وفقا للخطط المرسومة، سيتم كذلك تصنيع 34 سفينة أخرى بحلول نهاية العام المقبل (20 آذار/مارس 2022). انتهى**أ م د