أول تدريب مشترك لملاكمي إيران وسوريا

وفي بداية معسكره الذي يستمر 14 يوما في إيران، أجرى المنتخب السوري للملاكمة، اليوم (السبت)، تدريباً مشتركاً مع نخبة الملاكمين الإيرانيين في مجمع الثورة الرياضي (مجموعه ورزشی انقلاب).

وجرت تدريبات اليوم تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة، علي رضا استكي، ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مدربي الفريقين، من المقرر أن تتم التدريبات غدا (الأحد) تحت إشراف مدرب المنتخب السوري، أحمد الوتار.

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان في مسابقة تحضيرية في ختام المعسكر.

ويحضر هذا المعسكر التدريبي أعضاء منتخبنا الوطني للملاكمة وهم أميد أحمدي صفا ودانيال شه بخش وباقر فرجي ومسلم مقصودي وسيد شاهين موسوي وميثم قشلاقي و إحسان روزبهاني وبوريا أميري، وأعضاء المنتخب السوري: أحمد الوتار (مدرب) وعبد الرحيم أبو ذراع وحيدرة العسلي وحسين المصري وبلال جوخدار ومحمد مليس وجعفر إسماعيل وأحمد غصون وعلاء الدين غصون.

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