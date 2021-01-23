اتفاق ايراني ارميني على تاسيس مركز مشترك للتبادل الخبرات التقنية بين البلدين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بمركز دعم الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في ايران؛ حيث استعرض الجانبان الايراني والارميني النشاطات والاجراءات الهادفة الى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديهما، وايضا توفير ارضيات للتعاون المشترك في هذا الخصوص.

واكد "علي رسوليان" المدير التنفيذي لمركز دعم الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في ايران، على ضرورة توظيف الاواصر الرصينة القائمة بين الشعبين الايراني والارميني والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التي تتخذ من المدن والمناطق الصناعية مقرا لها، وتنظيم معارض مشتركة في طهران ويريفان بحضور الشركات من كلا البلدين.

كما اعلن رسوليان استعداده للتعاون مع نظيره الارميني في مجال ارساء وتعزيز البنى التحتية داخل المدن والمناطق الصناعية لهذا البلد ودعمه لتوطين نماذج انماء الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الحرف والمهن ونظام التبادل التجاري والمقاولات الفرعية والائتلافات الاقتصادية في مجال الصادرات وتقاسم الخدمات الهندسية والفنية بين البلدين.

من جانبه، اعرب رئيس "مركز دعم الاستثمارات وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في ارمينيا "لوفان اوهانسيان"، اعرب عن ترحيبه بحضور ايران "الصديقة والجارة" في بلاده.

وفيما قدم شرحا لهذه المؤسسة الارمينية التنموية، اكد اوهانسان على استعداد يريفان لتطوير التعاون في شتى المجالات ولاسيما المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتقاسم التجارب الناجحة مع طهران.

انتهى ** ح ع