ايران وارمينيا توقعان اتفاقية لزيادة التبادل التجاري

وقال رزم حسيني في تصريح للصحفيين اليوم السبت بعد توقيع اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي مع ارمينيا: ان صادرات ايران الى ارمينيا تبلغ نحو 300 مليون دولار حيث ان هذه الاتفاقية ستساعد كثيرا في الارتقاء بهذا الرقم.

واشار الى ان ارمينيا تعد ضمن دول اوراسيا وقال: ان لنا تقييما ايجابيا تجاه التجارة مع ارواسيا ووفقا لتاكيدات رئيس الجمهورية فان المفاوضات يجب ان تجري للانضمام الدائم الى الاتحاد الاوراسي حيث بامكان ارمينيا ان تساعد كثيرا في تنمية العلاقات مع الاتحاد.

واعتبر وزير الصناعة، المواد الغذائية والادوات المنزلية بانها تعد مجالا مناسبا لتجار البلدين لتطوير التعاون المتبادل.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الارميني في تصريحه للصحفيين بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني: اننا على استعداد في مجال التبادل التجاري والتعاون والانتاج المشترك لدخول ايران الى اسواق الدول الاخرى.

واشار وهان كروبيان الى ان ارمينيا تمتلك سوقا كبيرة وقال: اننا على استعداد لاتاحة الفرصة للتجار الايرانيين للدخول الى اسواق دول اخرى.

كما اكد وزير الاقتصاد الارميني ضرورة تسهيل التبادل التجاري ومعالجة مشاكل تجار البلدين.

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