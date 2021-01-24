السفير الايراني يسلم اوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا

‎وقدم السفير محمد رضا رؤوف شيباني امس السبت اوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج.

وفي احتفالية حضرها وزير الخارجية الليبي السيد محمد الطاهر سيالة، تسلم السراج كذلك أوراق اعتماد السفراء الجدد من البوسنة والهرسك، وكوريا، وجمهورية رواندا.

ورحب فائز السراج بالسفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعمة للمسار الديموقراطي، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وأعرب عن أمله في أن يعمل هولاء السفراء على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

والتقى السفير الايراني غير المقيم خلال المراسم وزير الخارجية الليبي محمد سيالة حيث اشار الاخير إلى العلاقات التاريخية والأخوية والإسلامية العميقة بين ليبيا وإيران مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات وزيادة اللقاءات الثنائية.

من جانبه اعرب السفير الايراني عن ارتياحه لبدء مهامه في ليبيا وشدد على ضرورة تطوير العلاقات واللقاءات الثنائية مؤكدا انه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

واعرب عن استعداد ايران لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق لإيجاد حل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي.

انتهى** 1453