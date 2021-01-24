تصدير 80 ألف طن من السلع الإيرانية الى ترکیا عبر حدود بازرکان

وکان المنفذ الحدودي التركي المشترك مع حدود بازركان قد اغلق منذ 22 شباط / فبراير 2020، وذلك بناء على قرار انقرة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه ایران مع الجانب الترکي استأنف الجانبان التبادل التجاري بين البلدين في منتصف يونيو من العام الماضي ( 2020) عبر هذا المعبر الحدودي بعد توقف دام اكثر من ثلاثة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتم تصدير حوالي 80 ألف طن من أنواع السلع الإيرانية الى ترکیا عبر معبر بازركان منذ اعادة النشاط التجاري في المنفذ حيث شهد حجم الصادرات زيادة من حيث القيمة بنسبة 31 بالمائة.

وتشمل السلع التي يتم تصديرها الى ترکیا عبر منفذ بازرکان المنتجات البتروكيماوية والمحاصیل الزراعية والنباتية والحجر والأشياء الخزفية والزجاجية وخردة الحديد والفولاذ ومنتجات المنسوجات.

يذكر ان معبر بازركان الحدودي يعد بوابه ايران نحو الدول الاووربية ويقع على بعد كيلومتر واحد من مدينة بازركان في ماكو التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران).

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