٢٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84196943
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القائد العام للجيش:

القوة البحرية للجيش كيان للبناء الحضاري وليست فقط قوة عسكرية

القوة البحرية للجيش كيان للبناء الحضاري وليست فقط قوة عسكرية

طهران/ 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي في حفل تنصيب نائب جديد لقائد القوة البحرية، أن هذه القوة ليست مجرد قوة مسلحة بل هي كيان للبناء الحضاري.

وأقيمت مراسم تنصيب نائب جديد لقائد القوة البحرية للجيش اليوم الأحد، بحضور القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة البحرية التابعة للجيش الادميرال حسين خانزادي ومجموعة من القادة العسكريين.

وأكد اللواء موسوي في المراسم على أن القوة البحرية ليست مجرد قوة مسلحة بل هي اساس لبناء حضاري، وقال ان القوة البحرية تتميز عن القوات الأخرى، وهي أن أي خطوة تخطوها الى الامام تعني الاقتراب بخطوة مماثلة نحو تحقيق الخطوة الثانية للثورة الاسلامية.

واضاف اللواء موسوي، ان هذه الخطوة والحركة تسير نحو بناء حضارة وتغيير التاريخ المستقبلي لهذا البلد، وهذا التحرك للأمام هو ما تسعى اليه القيادة العليا للقوات المسلحة.

وبناء على اقتراح الأدميرال خانزادي، قائد البحرية للجيش، وبموافقة القائد العام للجيش، تم تعيين الأدميرال حمزة علي كاوياني نائبا لقائد القوة البحرية للجيش الايراني.

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