معدل تفشي كورونا في ايران سجل ادنى مستوى له بين 13 دولة

واوضح "محمدجواد دهقاني" اليوم الأحد، إن حسب معلومات نظام ISC COVID-19 Visualizer ان عدد المصابين بكورنا في ايران بلغ قبل اربعة اشهر 120 الف شخص وارتفع عدد المصابين ليبلغ 280 الف شخص قبل ثلاثة اشهر وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 330 الف شخص الا انه تراجع في كانون الاول وبلغ 184 الف شخص.



واضاف في كانون الاول تراجع معدل الاصابة اليومية بكورونا في ايران الى ادنى مستواه منذ تفشي المرض وسجل ادنى معدل له بين 13 دولة.

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