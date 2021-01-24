الرئيس روحاني : على المواطنين أن يثقوا بالأفاق المستقبلية لاقتصاد البلاد

وفي اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد، أكد روحاني ان على جميع الأجهزة في البلاد أن يستفيدوا من النجاح الذي حققه الصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة في انعاش اقتصاد البلاد وتجاوز الاضرار التي خلفها الحظر.

واشار روحاني الى أن تنامي الصادرات النفطية وغير النفطية ساهم في توجيه اقتصاد البلاد نحو التحسن، الأمر الذي أزعج الاعداء ودفعهم للعمل على وقف النمو الايجابي في الاقتصاد الإيراني عبر الحملات الاعلامية والحرب النفسية .

وتابع روحاني قائلا : أن فشل الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب على إيران، غير من رؤية الشركاء التجاريين لايران وبالتالي فأن الاقتصاد الإيراني بات الآن على أبواب مرحلة جديدة ، داعيا الجميع الى التعامل في القطاعات الاقتصادية الحساسة خاصة سوق العملة طبقا للسياسة التي يضعها البنك المركزي.

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