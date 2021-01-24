٢٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84197125
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جهانغيري: صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات أفشلت مفعول الحظر

جهانغيري: صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات أفشلت مفعول الحظر

طهران/ 24 كانون الثاني/ يناير/إرنا - قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، إن صناعة النفط والغاز، أفشلت الحظر على ارض الواقع ، مضيفا أن وزارة النفط تمكنت من تحطيم الرقم القياسي في صادرات النفط والمنتجات النفطية خلال هذه الفترة، بحيث تضاعف تصدير المنتجات النفطية أكثر من أربعة أضعاف.

وعلى هامش زيارته للمعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات اليوم الأحد، اشار جهانغيري في تصريح للصحفيين، الى أن الحظر المفروض على البلاد تسبب في نقص ايرادات العملة الصعبة بمقدار 100 مليار دولار ، الا أن وزارة النفط استطاعت وبخطوات شجاعة ان تتجاوز الرقم القياسي في صادرات النفط والمنتجات النفطية بحيث تضاعفت هذه الصادرات أكثر من أربعة اضعاف.

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