جهانغيري: صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات أفشلت مفعول الحظر

وعلى هامش زيارته للمعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات اليوم الأحد، اشار جهانغيري في تصريح للصحفيين، الى أن الحظر المفروض على البلاد تسبب في نقص ايرادات العملة الصعبة بمقدار 100 مليار دولار ، الا أن وزارة النفط استطاعت وبخطوات شجاعة ان تتجاوز الرقم القياسي في صادرات النفط والمنتجات النفطية بحيث تضاعفت هذه الصادرات أكثر من أربعة اضعاف.