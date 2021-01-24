٢٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84197170
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تسجيل89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/24 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیون و 372 الفا و 977 شخصا، وبوفاة 89 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و 383 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد، انه تم تسجیل 5 الاف و 945 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 372 الفا و977 شخصا؛ من بينهم 4090 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 164 الفا و 794 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 383 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 905 الفا و 93 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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