قاليباف : لتعزيز دور الشعب في ادارة اقتصاد البلاد

جاء ذلك خلال تصريحات ادلى بها قاليباف اليوم الاحد، باجتماع ممثلي غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية.

واضاف : يتعيّن في ظل الظروف الراهنة، التعويل على طاقات المنتجين والطاقات الشبابية والعلمية والابداعية، وعقد الامال على كفاءات شعبنا واتاحة الفرص له.

وصرح رئيس البرلمان الايراني : بناء على توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال السنوات الماضية، من ان "عدونا اللدود هي امريكا والسبيل الوحيد لمواجهة هذا العدو، يكمن في العمل الدؤوب وتعزيز الانتاج الوطني".

واضاف خلال هذا الاجتماع : انه لمن دواعي سروري بصفتي احد نواب البرلمان، ان اجتمع باصحاب القطاع الخاص في ايران واناقش معهم آليات النهوض بالنشاطات وتظافر الجهود من اجل الرّقي بمستوى الانتاج المحلي وتحقيق النقلة الانتاجية التي دعا اليها سماحة القائد.

وتابع، ان التجارب الاقتصادية على مرّ العقود الماضية في البلاد تشير الى الدور المحوري للقطاع العام ومن ثم المضي نحو التغيير الذي ادى الى سيادة الاقتصاد شبهة الحكومي حاليا.

وصرح رئيس البرلمان : ان اقتصادنا لطالما كان قائما على النفط، وهي حقيقة وقاسم مشترك بين جميع الحكومات الايرانية؛ داعيا اصحاب القطاع الخاص الى وضع خطط مناسبة كفيلة بالتحرر من هذه التبعية.

واوضح قاليباف : ان ايران تواجه حظرا شديدا اليوم، لكن اصحاب القطاع الخاص برهنوا على قدراتهم وجدارتهم في التفوق على هذا الحظر ودرّ عائدات النقد الاجنبي التي يحتاج اليها البلاد اليوم.

انتهى ** ح ع