أفلام وثائقية إيرانية تتنافس بمهرجان معتمد من الأوسكار

والافلام الإيرانية المشاركة بهذا المهرجان هي "يدعى الثلج" (برف مي نامد) لمرجان خسروي، و"الخبز المقدس" (نان مقدس) للراحل رحيم ذبيحي، و"الحصان لديه دم اكثر من الانسان" (یک اسب خون بیشتری از انسان دارد) لأبو الفضل طالوني و"اطفال الدم" (فرزندان خونيار) لآرمان قلي بور.

ويعد هذا المهرجان من اكبر الفعاليات الوثائقية في امريكا كما انه معتمد من مهرجان جوائز الاوسكار.

وتعقد الدورة الـ19 من مهرجان بيغ سكاي للأفلام الوثائقية عبر الانترنت في الفترة من 19 حتى 28 شباط/فبراير القادم.

وتم اختيار الأعمال المتميزة في مهرجان بيغ سكاي السينمائي التاسع عشر من بين 1800 فيلم مقدم من 86 دولة.

انتهى**أ م د