مسؤول : التعاون التجاري مع الامارات يصبّ في زيادة صادراتنا الاقليمية

جاء ذلك في تصريح ادلى به المسؤول الايراني هذا، على خلفية قرار دولة الامارات قبل نحو شهرين، والمتمثل في حظر اصدار تاشيرات دخول بالنسبة للرعايا الايرانيين ورعايا دول اخرى.

واوضح فرزانكان، انه بالرغم من القيود التي تفرض على رجال الاعمال الايرانيين في دولة الامارات، لكن المتوقع هو اتخاذ مواقف سديدة من جانب البلدين لتحسين العلاقات التجارية بينهما في المستقبل القريب.

كما تطلع رئيس غرفة التجارة الايرانية الاماراتية، الى مواصلة "العلاقات الستراتيجية" مع دولة الامارات؛ داعيا الى انتهاج دبلوماسية فاعلة من اجل تعزيز حضور البضائع الايرانية في سوق الامارات ورفع مستوى التجارة معها.

وصرح فرزانكان، ان دولة الامارات كانت خلال العام 2019، الشريكة التجارية الثانية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021)، بلغ نحو 9.6 مليار دولار.

واضاف : لطالما كانت العلاقات الاقتصادية بين ايران والامارات كانت جيدة، ورغم التداعيات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا على العلاقات التجارية بين دول العالم، لكن التعامل التجاري بين ايران والامارات شهد بنحو استثنائي، زيادة ضئيلة؛ مما يشير الى ان التجارة لاتزال ماضية في مسارها.

انتهى ** ح ع