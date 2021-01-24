مسؤول : حقن 21 متطوعا دون اعراض جانبية مؤشر على نجاح اللقاح الايراني

واضاف صالحي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان الابحاث الحيوانية لهذا اللقاح، حققت نجاحا كبيرا من حيث انعدام الخطورة والسلامة والاعراض الجانبية الخفيفة.

وتوقع هذا المسؤول بوزارة الصحة، ان يتم تحقيق ذات النتائج الناجحة، خلال مرحلة الاختبارات البشرية للقاج كورونا الايراني؛ مضيفا : لقد تحقق الى حد كبير ما توقعناه في هذا الخصوص.

وفي معرض الاشارة الى درجة المناعة التي يعطيها القاح الايراني ضد فيروس كورونا، قال صالحي : انه وفقًا للبروتوكولات الدولية مثل بروتوكولات السائدة بمنظمة الصحة العالمية، يمكن حسم هذا الامر بعد مرور اسبوعين إلى 4 أسابيع من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح؛ وعليه يمكن القول أنه لم بلغ اي من المتطوعين الايرانيين الفترة المحددة بعد؛ معربا عن توقعه بامكانية الاعلان عن ذلك في غضون الاسبوعين القادمين.

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