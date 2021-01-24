ظريف يبدا جولة اقليمية بزيارة العاصمة الاذربيجانية باكو

وكان في استقبال ظريف والوفد المرافق له بمطار باكو الدولي مساء اليوم، جمع من كبار مسؤولي الخارجية الاذربيجانية، الى جانب السفير الايراني لدى هذا البلد "سيد عباس موسوي" ومسؤولي المؤسسات الرسمية الايرانية الناشطة في جمهورية اذربيجان.

وافاد مراسل "ارنا" من باكو، ان وزير الخارجية الايراني، سيلتقي غدا الاثنين برئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييوف"، كما سيجري مباحثات مع كل من نظيره الاذربيجاني "بايرام اوف"، ونائب رئيس الوزراء "شاهين مصطفى اوف"؛ متناولا فيها العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وعلى صعيد القضايا الثنائية التي سيناقشها ظريف مع المسؤولين في جمهورية اذربيحان، يشار الى فرص التعاون الجديدة في مرحلة مابعد تحرير الاراضي الاذربيجانية بمنطقة قره باخ، وتعاون الشركات الايرانية في اعادة اعمار هذه المنطقة.

يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية الايراني (في باكو)، حول التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان، لاكمال "ممر الشمال – جنوب" الدولي والاستخدام الامثل لطاقات الترانزيت المتاحة في هذا الممر التجاري.

علما، ان وزير الخارجية الايراني سيغادر والوفد المرافق له، باكو غدا الاثنين، متجها الى موسكو؛ كما سيقوم على امتداد جولته الاقليمية هذه، بزيارة ارمينيا وجورجيا وتركيا.

انتهى ** ح ع