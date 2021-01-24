ظريف: يسعدنا استعادة أذربيجان أراضيها

وفي مستهل وصوله الى العاصمة الاذربيجانية باكو، أعرب ظريف في تصريح للمراسلين عن سروره بهذه الزيارة، مضيفا انه سيتوجه بعدها إلى روسيا وأرمينيا وجورجيا وربما نهاية الاسبوع الى تركيا ايضا.

وتابع، ان الموضوع الرئيس الذي سيناقشه في جولته هو التعاون الإقليمي في منطقة القوقاز، مضيفا انه "أمر مهم للغاية بالنسبة لنا الى جانب تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول التي تربط إيران بها أواصر علاقة جيدة ووثيقة للغاية".

وصرح ظريف: "سنتحدث غدا (الإثنين) خلال لقاءاتنا مع المسؤولين في أذربيجان عن إعادة الإعمار والوضع في قره باغ، والتعاون للحفاظ على الاستقرار هنا".

واستمر بالقول: "يسعدنا أن أذربيجان الدولة والشعب الشقيق قد استعادت أراضيها واليوم أصبحت الأراضي الأذربيجانية في حيازة الشعب الأذربيجاني، ونحن نود أن يعود سكان الأراضي المحررة إلى ديارهم على وجه السرعة فانهم أقاربنا وسنجري مباحثات في هذا الاطار" .

واضاف وزير الخارجية الايراني، انه سيبحث الى جانب ذلك، في القضايا المتعلقة بالتجارة العابرة، وممري الشمال-جنوب والجنوب-غرب مع الأصدقاء الأذربيجانيين.

انتهى**أ م د