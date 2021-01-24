البنك المركزي الايراني يعرض أكثر من 150 مليون دولار في اطار منظومة "نيما"

وقال همتي في تصريح له اليوم الاحد: ان وزير النفط قدم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة اليوم تقريرا جيدا عن وتيرة صادرات النفط وكذلك المشتقات النفطية وهو رقم قياسي من نوعه.

وأضاف رئيس مجلس النقد والاعتمادات: لقد قلت سابقا ايضا إنه مع (زيادة) وتيرة الصادرات النفطية وغير النفطية، سنشهد المزيد من التوازن في سوق الصرف الأجنبي وتعزيز القوة السوقية.

وأكد همتي قائلا: إن المنظومة الشاملة لتعاملات العملة الصعبة (نيما) سلسة للغاية فيما يتعلق بمعاملات الصرف الأجنبي بين المصدرين والمستوردين وسوق تداول العملات الأجنبية ولاسيما في مجال معاملات الأوراق النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي في ختام تصريحه انه جرى خلال في الأسبوع الاخير عرض ما يزيد عن 150 مليون دولار يوميًا في اطار منظومة "نيما" ومع ذلك يتوخى المستوردون الحذر في الشراء لأنهم يتوقعون مزيدًا من الانخفاض في سعر العملة الاجنبية.

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