اختيار الإيراني مهدي قائدي أفضل لاعب شاب بآسيا

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي الأحد، تفوق قائدي على مواطنه مهدي عبدي والكوري الجنوبي وون دو جاي الذي حل ثالثًا.



وحصل مهدي قائدي (استقلال طهران/إيران)على 24.40 نقطة يليه مهدي عبدي (برسبوليس/إيران) بحصوله على 21.37 نقطة ثم وون دوجاي (أولسان هيونداي/كوريا الجنوبية) بحصوله على 16.20 نقطة ثم تاكيهيرو تومياسو (بولونيا/اليابان) في المركز الرابع بحصوله على 7.83 نقطة، وتاكيفوسا كوبو (ريال مايوركا/اليابان) في المركز الخامس بحصوله على6.71 نقطة.

ويتم منح هذه الجائزة لأفضل لاعب شاب تحت 23 عامًا، بعد تقييم المستوى الذي قدمه على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.



وتم تحديد الفائزين بعد مشاركة مئات الآلاف من قراء الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أصوات الخبراء المستقلين، وهم مايكا تشيرش ووائل جابر وروشن راي.



وتم تخصيص نسبة 60% لزوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و40% للخبراء.

كما فاز الإيراني حامد لك، حارس مرمى برسيوليس الإيراني، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020 التي حل فيها برسبوليس في مركز الوصافة بعد خسارته النهائي امام اولسان هيونداي الكوري الجنوبي 2-1.



وجمع الحارس الإيراني، أعلى عدد من النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء ليفوز بالجائزة.



وتفوق حامد لك (30 عاماً) على يوون بيت جارام، لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وحل ثالثاً العراقي بشار رسن نجم برسبوليس السابق.



وقد لك مستويات مميزة خلال البطولة وقاد فريقه لإنهاء 7 مباريات على التوالي دون أن تهتز شباكه بهدف من هجمة منظمة.



وتلقت شباك حامد لك 4 أهداف فقط في 8 مباريات، كان من بينها 3 أهداف من ضربات جزاء، وهدف من متابعة ضربة جزاء كان قد تصدى لها.



وتصدر لك استفتاء الجماهير والخبراء بحصوله على 47.14 نقطة وحل يوون بيت جارام لاعب أولسان هيونداي ثانيا بحصوله على 19.62 نقطة.



وحل بشار رسن لاعب برسبوليس ثالثا، بحصوله على 11.36 نقطة ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي رابعا بحصوله على 7.53 نقطة ثم جونيور نيجراو لاعب أولسان هيونداي خامسا بحصوله على 6.54 نقطة.



انتهى ** 2342