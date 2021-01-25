وزير الاقتصاد الأرمني: سنخطو من أجل تطوير العلاقات السياحية

وأضاف وهان كروبيان في مقابلة حصرية مع وكالة (إرنا) على هامش زيارته إلى كنيسة وانك ليلة الأحد، أن أصفهان مدينة غنية اقتصاديا وثقافيا وتتميز بتاريخ عريق.

وأكد كروبيان على ضرورة تطوير العلاقات بين إيران وأرمينيا، وقال: خلال لقائي الناشطين الاقتصاديين في غرفة التجارة في أصفهان، عقدنا اجتماعا جيدا مع أعضاء الغرفة، وتم التوصل إلى قضايا واتفاقيات مهمة لتوسيع جميع القضايا المتعلقة بالتبادلات التجارية والثقافية بين البلدين.

وقال وزير الاقتصاد الأرميني أنه أجرى محادثات مع أعضاء غرفة تجارة أصفهان لإزالة الحواجز القائمة بين إيران وأرمينيا، والتي تؤثر على المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وخلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى أصفهان، التقى وهان كروبيان مع محافظ اصفهان عباس رضائي والناشطين الاقتصاديين، وزار مطار الشهيد بهشتي وعددا من الوحدات الإنتاجية وكنيسة وانك ومعرض أصفهان الدولي.

وغادر كروبيان اصفهان مساء الاحد متوجها الى طهران بعد زيارة المعالم التاريخية.

ووصل وزير الاقتصاد الأرميني إلى طهران يوم الجمعة الماضي، لإجراء مشاورات من أجل زيادة مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

ويبحث وهان كروبيان خلال زيارته إلى إيران التي تستمر خمسة أيام، مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزير الصناعة والمعادن والتجارة ووزير الطاقة

ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا ورئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي النشطاء الاقتصاديين الأرمن في طهران ويزور مصنع سيناجين ومصنع ميهن للألبان.

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