٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84198288
٠ Persons

سمات

تسجيل98حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل98حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/25 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین ملیون و 379 الفا و 286 شخصا، وبوفاة 98 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و 481 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین، انه تم تسجیل 6الاف و 309 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 379 الفا و286 شخصا؛ من بينهم اربعة الاف و 57 شخصا

في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 171 الفا و 70 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 98 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 481 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 960 الفا و 186 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهی**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 8 =