زنكنه: قضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في إندونيسيا قيد المتابعة

وفي تصريح له اليوم (الإثنين) أمام الصحفيين، أكد زنكنه، أن هذه الناقلة كانت تحمل كميات من النفط الإيراني.

وعلى صعيد آخر، أضاف زنكنه، "نحن رحبنا على الدوام بتواجد الشركات الأجنبية في صناعة النفط الإيرانية".

وأشار زنكنه إلى أن وجود الأجانب في صناعة النفط الإيرانية هو لتعزيز القدرات وتلبية الاحتياجات ، وصرح، "ان الكفاءات المحلية تعد من الموارد الوطنية للبلاد".

وتابع: "الأهم من النفط هي الأيدي العاملة الخبيرة في هذه الصناعة، التي جعلتنا قادرين على الوقوف على قدمينا في أصعب الظروف".

وأعلنت الحكومة الإندونيسية أمس (الأحد)، أن خفر السواحل الإندونيسي قد احتجزت ناقلة نفط تحمل علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الإقليمية الإندونيسية.

انتهى**أ م د