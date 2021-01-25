٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84198660
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وزير الطاقة :

قريبا تدشين المرحلة الثالثة من مشروع نقل الكهرباء بين ايران وارمينيا

قريبا تدشين المرحلة الثالثة من مشروع نقل الكهرباء بين ايران وارمينيا

طهران / 25 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" : ان المرحلة الثالثة من مشروع نقل الكهرباء بين ايران وارمينيا، سيتم تدشينها خلال النصف الاول من العام الحالي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به "اردكانيان" للصحفيين على هامش مباحثاته مع وزير الاقتصاد الارميني "فوهان كروبيان" بمقر وزارة الطاقة بطهران اليوم الاثنين.

واوضح : لقد تم في هذا اللقاء مناقشة موضوع استكمال المرحلة الثالثة من مشروع نقل الكهرباء بين البلدين، وبالرغم من توقف العمل حاليا اثر جائحة كورونا، لكن سيتم تدشين المشروع خلال النصف الاول من العام الميلادي الحالي.

وحول القضايا الاخرى التي تمت مناقشتها مع وزير الاقتصاد الارميني اليوم، اشار وزير الطاقة الايراني الى موضوع معالجة التلوث في نهر ارس؛ مصرحا: اننا نتوقع من يريفان ان تولي مزيدا من الجدية في هذا الخصوص.

الى ذلك، اكد "كروبيان" على جهود بلاده لمعالجة التلوث في نهر ارس؛ مبينا انه توجه الى هذه المنطقة قبل زيارة ايران وشاهد عن قرب مسار الاجراءات المتخذة هناك؛ ومتطلعا الى انجاز الامر في اسرع وقت ممكن.

انتهى ** ح ع

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