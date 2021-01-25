٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84198700
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على ضوء زيارة ظريف المرتقبة لموسكو؛

الخارجية الروسية تؤكد في بيان على مواصلة التعاون مع ايران

الخارجية الروسية تؤكد في بيان على مواصلة التعاون مع ايران

موسكو / 25 كانون الثامني / يناير / ارنا – اصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين بيانا، اشارت فيه الى زيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" المرتقبة غدا الثلاثاء الى هذا البلد؛ مؤكدة على ارادتها في مواصلة التعاون مع طهران.

واضافت البيان : ان وزيري خارجية البلدين، ظريف ولافروف، سيلتقيان غدا الثلاثاء في موسكو لمناقشة اهم القضايا الاقليمية والدولية.

واوضحت الخارجية الروسية في بيانها، ان قضايا مصيرية راهنة مثل الوضع في منطقة قره باخ والاتفاق النووي، وحل الازمة السورية والوضع في افغانستان ومنطقة الخليج الفارسي، ستكون على سلم المباحثات بين وزير الخارجية الايراني ونظيره الروسي غدا.

وتابع هذا البيان : كما سيتم التركيز في هذا اللقاء على تنسيق المواقف ذات الصلة بالعلاقات بين طهران وموسكو، واستعراض الخطوات المناسبة للدفع بعجلتها نحو الامام.

انتهى ** ح ع

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