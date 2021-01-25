رئيسا برلماني إيران والصين يؤكدان استمرار التعاون في مكافحة كورونا

وفي لقاء إفتراضي عقده اليوم (الإثنين) مع رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بحث قاليباف في سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية لا سيما بين برلماني البلدين وآفاق التطورات الدولية والإقليمية، وهنأ بحلول عيد الربيع (رأس السنة الصينية الجديدة)، مشيرا الى التاريخ الطويل للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، "مع انتصار الثورة الإسلامية بدأ فصل جديد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والبرلمانية"، وأشار الى أن وجهات النظر المشتركة حول التطورات الدولية والإقليمية أدت الى مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشدد على أن "العلاقات الودية بين طهران وبكين لم ولن تتأثر بالعلاقات مع الدول الأخرى والظروف الدولية، وماضية نحو الأفضل على أساس التعاون والمصالح المشتركة في جميع المجالات و ان إرادة قادة البلدين تتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها قدر الإمكان.

يتبع..أ م د