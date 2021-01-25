ظريف : ساجري مشاورات حول التعاون السداسي في المنطقة

واضاف وزير الخارجية في تصريح للصحفيين بنهاية زيارته لجمهورية اذربيجان اليوم، "ان باكو شكلت المحطة الاولى من جولتي في منطقة القوقاز لاجراء مباحثات حول آليات تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين، الى جانب توسيع العلاقات الثنائية".

وصرح ظريف، "نحن اقمنا خلال الاشهر الماضية تعاونا مميزا في المجالات الثائية مع جمهورية اذربيجان"؛ لافتا في السياق الى الجهود والزيارات السابقة التي وصفها "جيدة" من اجل تسوية المشاكل الاقليمية، الى جانب زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، قبل فترة قليلة، الى باكو وبلدان اقليمية اخرى.

وتابع القول : انني تابعت خلال مباحثاتي مع كبار المسؤولين الاذربيجانيين اليوم، القضايا في كلا الصعيدين الاقليمي والدولي ايضا.

وفي معرض الاشارة الى مباحثاته مع الرئيس الاذربيجاني اليوم الاثنين، اكد وزير الخارجية : ان اللقاء مع "الهام علييف" كان في غاية الاهمية والفائدة؛ حيث ناقشنا المبادرات الاقليمية وسبل التعاون بشتى المجالات متعددة الاطراف في هذه المنطقة الستراتيجية؛ وبما يصب في تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين.

كما تطرق الى القضايا المطروحة خلال اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين ايران واذربيجان اليوم؛ مبينا ان "قرارات جيدة جدا اتخذت في هذا الاجتماع؛ حيث ناقشنا موضوع اعادة اعمار المناطق المحررة، على امل مشاهدة مزيد من التعاون الثنائي في سياق مصالح البلدين".

انتهى ** ح ع