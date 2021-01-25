ظريف: إيران مستعدة لمشاركة فاعلة في إعادة إعمار المناطق المحررة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم (الإثنين) بين ظريف ونائب رئيس الوزراء في أذربيجان، شاهين مصطفي ييف الذي يتولى رئاسة الجانب الأذربيجاني في لجنة التعاون الإقتصادي بين البلدين، حيث استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية وأوجه التعاون الهامة الأخرى بين البلدين.

الى ذلك، أشاد نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، شاهين مصطفى ييف، بموقف إيران من أزمة قره باغ، ونوه إلى الخطط التي وضعتها الحكومة الأذربيجانية على جدول الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في المناطق المحررة لاحلال الاستقرار والتنمية، مشيرا الى بعض المشاريع الاقتصادية، خاصة في مجال التجارة العابرة والنقل في المنطقة.

وقدم شرحا عن إنجازات الاجتماع الرابع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة في مجال التعاون بين البلدين في إزالة الألغام، والاستفادة من خبرات الشركات الإيرانية لإعادة بناء المناطق المحررة، والتعاون في مجال الزراعة، وإعادة إعمار المعالم الدينية والثقافية، وكذلك في مجال النقل العابر وتقديم الخدمات اللوجستية، والنقل عبر السكك الحديدية، وبناء الجسور وتوفير تسهيلات لنقل البضائع من إيران دون الحاجة إلى التفريغ في جمارك جمهورية أذربيجان.

ووصل ظريف، مساء أمس (الأحد) إلى العاصمة الأذربيجانية باكو واجتمع اليوم بالرئيس ووزير الخارجية الأذربيجاني.

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