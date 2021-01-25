٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84198854
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خلال استقبال سماحته اسرة الشهيد فخري زادة؛

قائد الثورة : الشهادة هي مكافأة الجهود والاخلاص المنقطع النظير للشهيد فخري زادة

قائد الثورة : الشهادة هي مكافأة الجهود والاخلاص المنقطع النظير للشهيد فخري زادة

طهران / 25 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان المكانة السامية التي منحها الله بالشهادة الى العالم الايراني البارز "الشهيد محسن فخري زادة"، كانت مكافأة لجهوده واخلاصه المنقطع النظير، وان هذه المنزلة لا تقارن بأي منزلة دنيوية.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان سماحته استقبل مساء اليوم الاثنين أسرة العالم الايراني المتميز في المجالات النووية والدفاعية "الشهيد محسن فخري زادة".

وأشاد اية الله العظمى الخامنئي، خلال اللقاء، بالمكانة العلمية والتقنية المرموقة التي حاز عليها الشهيد فخري زاده، وايضا عمله الدؤوب في ساحات العلم والعمل؛ مؤكدا ان منزلة الشهادة الرفيعة التي لاتقارن بأي منزلة دنيوية اخرى، كانت ثمرة الجهود والاخلاص المنقطع النظير لهذا العالم الجليل.

كما نوه سماحته بالمكانة المرموقة للشهيد فخري زادة لدى عامة الشعب الايراني؛ مؤكدا ان مشاعر الاسف التي اعرب عنها الشبان لعدم تعرفهم على هذا الانسان العظيم في حياته، هي من المعالم الأخرى التي تدل على اخلاص الشهيد فخري زادة.

واضاف مخاطبا اسرة الشهيد : إن زوجات الشهداء ايضا يشاركن بعولهن في هذا الاجر العظيم؛ اسأل الباري تعالى ان يلهمكم الصبر والسلوان ويوفقكم لمواصلة النهج الذي يليق بمنزلة الشهيد فخري زادة.

الى ذلك، أعربت عقيلة الشهيد فخري زاده وأبناؤه عن تقديرهم للخطاب الزاخر بالحنان والتنويري الذي بعث به سماحة قائد الثورة الإسلامية عقب واقعة اغتيال الشهيد فخري زاده؛ مؤكدين ضرورة الترويج للنهج الفكري الذي خلفه شهداء الجهاد العلمي واتخاذه اسوة يقتدى به.

انتهى ** ح ع

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