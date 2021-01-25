اجراء ثالث اختبار لنقل المعلومات باسلوب الكوانتوم بين برج ميلاد ومنظمة الطاقة الذرية

وجرى الاختبار بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر ولايتي ووزير الدفاع العميد امير حاتمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري.

وجرى هذا الاختبار بمعدات متطورة وبجهود الخبراء والباحثين في مركز تكنولوجيا الكوانتوم في منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

ويتضمن هذا الاسلوب تشفير الرسائل بصورة آمنة ونقل المعلومات بين نقطتين محددتين عن طريق الاتصال الكوانتومي المبني على التشابك، ومن ثم يتم تشفير الرسائل بواسطة مفتاح كوانتومي وارسالها الى المكان المحدد وهنالك يتم مجددا فتحها لقراءتها بواسطة مفتاح كوانتومي، نظرا لكونها تحظى بتشابك كوانتومي غير قابل للاستنساخ او القرصنة.

يذكر ان اختبار النقل الكوانتومي الآمن للفوتونات جرى لغاية الان في اطار 3 مراحل: المرحلة المختبرية لمسافة 2 متر وما بين مبنيين لمسافة 300 متر واخيرا بين مبنى مركز تكنولوجيا الكوانتوم الايراني وبرج ميلاد لمسافة 1650 مترا.

ويعد هذا الانجاز جزءا من البنية التحتية اللازمة وخطوة نحو القمر الصناعي الكوانتومي والرادار / الليدار (الردار او المسبار الضوئي) الكوانتومي والشبكات الكوانتومية.

يشار ايضا الى ان مركز تكنولوجيا الكوانتوم الايراني بصفته المتولي والرائد والمركز المختبري الوحيد في البلاد، كان قد بدا انشطته قبل عامين في 4 مجالات رئيسية لتكنولوجيا الكوانتوم (المترولوجي والاستشعار الكوانتومي، اتصالات الكوانتوم، محاكاة كوانتومية رقمية ولارقمية، الحوسبة ومحاسبات الكوانتوم).

وتتضمن مجالات انشطة المركز؛ الرادار الكوانتومي والتصوير الكوانتومي، التشفير الكوانتومي في الفضاء الحر وفي مجال الالياف الضوئية، القياس الكوانتومي للكميات الفيزيائية المختلفة، الساعة الذرية، القياس المغناطيسي الكوانتومي، الخارطة الكوانتومية للدماغ، الجيروسكوب، مرشد الطريق الكوانتومي.

انتهى ** 2342