سفير ايران باليمن: اميركا هي أم الارهاب في العالم

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الاثنين، كتب السفير ايرلو: يجب ان تتوقف الحرب على اليمن. من الواضح للجميع ان أميركا هي أم الارهاب وحاضنته في العالم.

واضاف: ان اميركا تدعم وتساند الحصار على اليمنيين وتضاعف من معاناتهم الانسانية.

وتابع السفير الايراني: ان تظاهرات اليمن اليوم تأييد على رفض سياسة الهيمنة الاميركية والصهيونية.

وشهدت صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية يوم الاثنين تظاهرات ومسيرات شعبية حاشدة لإدانة تصنيف اميركا لحركة "انصار الله" ضمن قائمة الارهاب المزعومة، واعتبروا اجراءات اميركا ضد اليمن بانها تمثل الارهاب الحقيقي.

انتهى ** 2342